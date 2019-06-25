Поезд из Челябинска остановлен в Казахстане из-за взрывов боеприпасов

Поезд №365 Челябинск-Ташкент остановлен на территории Казахстана в районе станции Шиели. Это произошло из-за взрывов на складах боеприпасов воинской части в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, сообщает пресс-служба РЖД.

По информации РЖД, 211 пассажиров поезда Челябинск-Ташкент разместили на вокзале, их обеспечили горячим питанием и в ближайшее время доставят автотранспортом до границы с Узбекистаном. Также из-за ЧП был отмене поезд Бишкек – Москва.

Как сообщал «Ъ», инцидент в Туркестанской области Казахстана произошел вчера, 24 июня. В результате взрывов на складах боеприпасов воинской части в городе Арысь погибло два человека, были госпитализированы 89 человек.