Вложения НПФ в рискованные активы в среднем почти в три раза ниже установленного лимита

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) вкладывают в рискованные активы около 3,4% средств пенсионных накоплений, заявил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин на рабочей группе по НПФ в Госдуме. Эта цифра почти в три раза ниже десятипроцентного лимита, который установил ЦБ.

Господин Чистюхин уточнил, что 3,4% является средним показателем, НПФ, которые близки к лимиту в 10%, тоже существуют.

«Надо понимать, что если мы в эти 10% по пенсионным накоплениям загружаем совсем рискованные активы и убыток может оказаться равен 7–10% этих вложений, отработать их за счет других активов станет практически невозможно. Это под угрозу ставит всю систему»,— сказал заместитель председателя Центробанка (цитата по ТАСС).

Ранее директор департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилл Пронин на встрече с НПФ в ответ на их просьбу по расширению возможностей инвестирования в активы, которые сейчас относятся к высокорискованным, уже указывал, что у подавляющего большинства фондов не выбран даже лимит в размере 10%.

Подробнее о ситуации — в публикации “Ъ”.