Имущество краснодарского ОАО «Энекс» подали в 20 раз дешевле начальной стоимости

Победителем публичных торгов по реализации имущественного комплекса краснодарского ОАО «Энекс» стало московское ООО «Дженерал Консалтинг». Общество предложило за лот, выставленный на аукцион по начальной цене 1,18 млрд руб., 64,7 млн руб. Таким образом, имущество должника ушло с молотка по стоимости почти в 20 раз ниже изначально заявленной. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Как стало известно “Ъ-Кубань”, всего на торги было заявлено два участника, которые появились в момент снижения цены лота близкой к минимальному значению (58 млн руб.). Второй участник предложил на 4 млн руб. меньше, чем ООО «Дженерал Консалтинг».

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в реализуемый на торгах имущественный комплекс банкрота входят нежилые здания и сооружения, а также земельные участки общества в Краснодарским крае и Ростовской области, инструмент и оборудование, комплектующие и программное обеспечение, офисная техника, средства связи, хозяйственно-бытовой инвентарь, автомобили и автобусы, специализированная техника, строительные материалы, мебель, торговые знаки, а также дебиторская задолженность к 77 должникам на сумму 974,6 млн руб. Как пояснил конкурсный управляющий ОАО «Энекс» Евгений Рынденко, столь существенное снижение цены на имущественный комплекс компании связано с тем, что непосредственно материальное имущество банкрота было оценено на сумму около 300 млн руб., все остальное является дебиторской задолженностью, взыскание которой маловероятно.

ОАО «Энекс» — инжиниринговая компания, которая специализировалась на проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работах. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Краснодаре в 1993 году. По размеру активов фирм аналогичного вида деятельности в Краснодарском крае занимала долю 29%. Общество являлось генподрядчиком на строительстве Южноуральского транспортно-логистического комплекса в Челябинской области. Как ранее заявляли представители «Энекса», в 2015 году заказчик строительства— ООО «Ресурс» — не оплатил работы на сумму 857 млн руб. (включена в дебиторскую задолженность) по строительству первой очереди комплекса. При этом, пока выполнялся контракт, у «Энекса» образовалась кредиторская задолженность порядка 450 млн руб. В феврале 2017 года по заявлению челябинского ООО «Реалсервис» в ОАО «Энекс» было введено наблюдение, в августе того же года общество признали банкротом. На тот момент сумма требований кредиторов составляла 8,6 млрд руб. Основным кредитором компании был Газпромбанк, долг перед ним достиг 8,3 млрд руб. Он же является владельцем 75% акций общества через ряд подконтрольных компаний (еще 25% принадлежит ООО «Менеджмент южного ИЦ энергетики»).

Дмитрий Михеенко