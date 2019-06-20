Имущество краснодарского ОАО «Энекс» выставили на торги за 1,78 млрд рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Энекс» Евгений Рынденко выставил на открытые торги имущественный комплекс банкрота. Начальная цена единого лота, куда входят нежилые здания и сооружения, а также земельные участки общества в Краснодарским крае и Ростовской области, инструмент и оборудование, комплектующие и программное обеспечение, офисная техника, средства связи, хозяйственно-бытовой инвентарь, автомобили и автобусы, специализированная техника, строительные материалы, мебель, торговые знаки, а также дебиторская задолженность к 77 должникам на сумму 974,6 млн руб, составляет 1,78 млрд руб. Информация об этом размещена в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Это уже повторные торги, первоначально имущество «Энекса» пытались реализовать за 1,3 млрд руб. ОАО «Энекс» — инжиниринговая компания, которая специализировалась на проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работах. По базе «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности являлось обеспечение работоспособности электростанций. Зарегистрирована в Краснодаре в 1993 году. По размеру активов компаний аналогичного вида деятельности в Краснодарском крае занимала долю 29%.

Компания была генподрядчиком на строительстве Южноуральского транспортно-логистического комплекса в Челябинской области. Как заявляли представители «Энекса», в 2015 году заказчик строительства— ООО «Ресурс» — не оплатил работы на сумму 857 млн руб. по строительству первой очереди комплекса. При этом, пока выполнялся контракт, у «Энекса» образовалась кредиторская задолженность порядка 450 млн руб. В феврале 2017 года по заявлению челябинского ООО «Реалсервис» в ОАО «Энекс» было введено наблюдение, в августе того же года общество признали банкротом. На тот момент сумма требований кредиторов составляла 8,6 млрд руб. Основным кредитором компании был Газпромбанк, долг перед ним достиг 8,3 млрд руб. Он же является владельцем 75% акций общества через ряд подконтрольных компаний (еще 25% принадлежит ООО «Менеджмент южного ИЦ энергетики»).

Дмитрий Михеенко