Убивший пациентку воронежского онкодиспансера облучатель оказался нелегальным

В воронежском онкодиспансере на протяжении 14 лет использовалась радиотерапевтическая установка Teragam K-01, не зарегистрированная на территории РФ, сообщили в Росздравнадзоре. Напомним, 22 мая во время проведения лучевой терапии на этом аппарате погибла 51-летняя женщина: ее зажало между столом и коллиматором.

«Медицинское изделие Radiotherapy Cobalt Unit Teragam K-01, производства чешского Isotrend L.t.d, серийный номер 0101, не зарегистрировано на территории РФ и представляет прямую угрозу жизни и здоровью пациентов»,— заявили в Росздравнадзоре по результатам работы экспертов. Территориальным органом ведомства выдано предписание главному врачу БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» Ивану Мошурову принять меры по устранению выявленных нарушений, а также их причин и условий. Составлено два протокола — о нарушении установленных правил в сфере обращения медицинских изделий (ст. 6.28 КоАП РФ) и о грубом нарушении условий использования оборудования, подлежащего лицензированию (ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ). Материалы проверки переданы в Минздрав и следственные органы.

Главврач Иван Мошуров не стал комментировать ситуацию, заявив, что еще не ознакомился с выводами Росздравнадзора. Руководитель воронежского облздрава Александр Щукин призвал “Ъ” дождаться выводов следствия. «С 2005 года все документы были в наличии, аппарат эксплуатировался в соответствии с инструкцией производителя. Вопрос, как он поставлялся, должно решать следствие. Росздравнадзор в 2016 году комплексно проверял онкодиспансер, включая оборудование. Замечаний о том, что этот аппарат не зарегистрирован, в акте нет»,— сказал господин Щукин. Напомним, уголовное дело расследуется по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). С 3 июня использование облучателя на территории РФ приостановлено.

Андрей Прах, Воронеж