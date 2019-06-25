Все модели DS станут гибридами

Компания DS (премиальный бренд Citroen) будет выпускать только электрифицированные модели, сообщает Autocar со ссылкой на главу французского автопроизводителя Ива Боннефона.

Господин Боннефон пояснил, что все новинки, которые выйдут на рынок в ближайшие шесть лет, сразу будут иметь электрифицированные варианты. Либо это будут гибридные силовые агрегаты, либо полностью электрические моторы. При этом отказываться от версий с двигателями внутреннего сгорания марка пока не планирует.

Напомним, в настоящее время DS под брендом DS Performance участвует в чемпионате электромобилей Formula E с заводской командой.