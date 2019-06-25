Губернатор Андрей Травников: дополнительные средства направлены в социальную сферу региона

Почти 2 млрд руб. дополнительно будут направлены в 2019 году на мероприятия по ряду важных социальных направлений. Предложенные правительством Новосибирской области изменения в закон «Об областном бюджете Новосибирской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» одобрены 25 июня на сессии Законодательного собрания региона. В работе сессии принял участие губернатор Андрей Травников.

«В основном поправки направлены на поддержку муниципальных бюджетов. Два крупных направления — поддержка сферы образования, в основном это укомплектование новых школ и детских садов оборудованием, формирование фонда оплаты труда, дополнительные штатные единицы по вновь создаваемым объектам, второе направление — здравоохранение и другие социальные объекты»,— подчеркнул губернатор Андрей Травников.

Предусматривается направление дополнительных средств на социально значимые направления за счет уточнения собственных доходов — их увеличения на более чем 1,9 млрд руб. Так, 345 млн руб. планируется дополнительно направить на расширение возможностей здравоохранения; более 460 млн руб. — на расширение сети и мощности школ и детских садов; 86,6 млн руб. — на строительство знаковых объектов (в частности, многофункциональной ледовой арены и регионального центра волейбола в г. Новосибирске); свыше 94 млн руб. — на модернизацию коммунальной инфраструктуры в районах области; 75,7 млн руб. — на улучшение транспортной доступности и т.д. Это уже вторая корректировка бюджета региона на 2019 год, отметил глава области.

Объем доходов в 2019 году с учетом изменений составит порядка 159,5 млрд руб., объем расходов — порядка 168 млрд руб., дефицит областного бюджета на 2019 год составит чуть более 8,4 млрд руб.