В Кремле не видели обращение актеров МХАТа к Путину

Президент России не занимается назначением худруков театров, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал обращение актеров Московского художественного академического театра (МХАТ) им. М. Горького, которые попросили Владимира Путина вернуть на должность худрука театра Татьяну Доронину.

В Кремле видеообращение артистов пока не видели, добавил господин Песков. «Честно говоря, никогда не знал, что именно президент РФ назначает худруков театра. Если я не ошибаюсь, это не прерогатива главы государства»,— заявил пресс-секретарь президента.

Татьяна Доронина была худруком МХАТа имени Горького более 30 лет, с 1987 года. В декабре 2018-го руководителем театра стал продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Госпожу Доронину назначели на специально введенную должность президента театра. Однако актеры МХАТа убеждены, что ее лишили всех полномочий «в нарушение приказа Минкульта».

О кадровых перестановках в театре — в публикации “Ъ” «Во МХАТе заняли патриотические позиции».