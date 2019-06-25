Господин из Сан-Франциско

В Париже показали мужскую коллекцию Hermes весна-лето 2020. Ее сдержанные, элегантные аутфиты в параллельной вселенной мог бы носить в отпуске даже президент.

Кэжуал шик, или, по-русски говоря, «просто, но дорого». Именно такого направления в мужской моде всегда придерживалась Вероник Нишанян, креативный директор мужского департамента Hermes с 1988 года. «Я всегда искала лучшее. Вот, например, свитера из кашемира. Есть возможность купить их за €25, а есть — за €100. Я возьму те, которые за €100»,— говорит Нишанян.

Новая мужская коллекция Hermes — уверенное продолжение давно выбранного курса.

Ее уже назвали идеальной, легкой, очень летней и расслабленной. Но при этом, как и всегда в Hermes, эта одежда только прикидывается простой.

Она начинена деталями, акцентами и скрытыми смыслами.

В первую очередь брюки. В то время как остальные дизайнеры по привычке заигрывают с привычными для XXI века силуэтами, Нишанян предлагает взглянуть на летний отдых глазами каннского буржуа начала 1990-х. Когда брюки непозволительно широки — буквально опадают сверху на сандалии. Но эта непозволительность только кажущаяся. Оставим чиносы итальянцам и подросткам, которые щеголяют голыми лодыжками. Настоящие мужчины носят летние брюки именно так, как предлагает Hermes.

Вторая деталь — сандалии.

Издание WWD припечатало их: «Спортивный стиль встречается с дедушкиным». Толстая, перепоясанная широкими кожаными лентами — то, что нужно, чтобы прогуливаться вечером по галечным пляжам с бокалом белого в руке.

Показ мужской коллекции Hermes, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Hermes, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Hermes, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже Показ мужской коллекции Hermes, сезона весна-лето 2020 на Неделе Моды в Париже

Рубашки Нишанян предлагает носить одну поверх другой в сочетании с короткими «палубными» куртками до пояса, цветными бомберами и пиджаками. А если совсем прохладно — то и с кожаными плащами. Но даже они выглядят легко и по-летнему.

Шелковые платки — аксессуар, который сделал имя дому. В новой мужской коллекции платки ярких цветов — красного, оранжевого, желтого. Их носят со всем, повязав узлом на шее — этакий неформальный вид галстука.

«Я не фанат ярковыраженного маскулинного стиля. Я за то, чтобы одежда выражала индивидуальность, какой бы она ни была»,— говорила Нишанян. Индивидуальность здесь сочится буквально из каждой строчки сдержанных и элегантных образов.