Transparency: семье полковника из дела Голунова принадлежит подмосковная земля на 70 млн рублей

Российское подразделение Transparency International выпустило два материала, посвященных начальнику подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы полковнику Андрею Щирову, чьи подчиненные задерживали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. В первом материале говорится о том, что семье Андрея Щирова принадлежит земля на сумму около 70 млн руб. Во второй публикации речь идет о возможных связях брата господина Щирова юриста Дениса Щирова с организованной преступностью.

Как пишет Transparency, на полковника Щирова, его мать Наталью Щирову и отца Александра Щирова зарегистрировано не менее девяти земельных участков в садоводческом некоммерческом товариществе «Сплав-2» (Наро-Фоминский район Московской области). Их общая площадь составляет около 1 га, они оцениваются в 20–30 млн руб. Утверждается, что участки были куплены в течение последних десяти лет.

Помимо этого полковнику полиции принадлежит земля в Можайском районе Московской области. В частности, он купил 0,8 га в селе Тропарево. Общая стоимость земли тоже составляет около 20–30 млн руб. Также по состоянию на 2013 год господин Щиров владел землей в сельскохозяйственном производственном кооперативе (СПК) «Дубрава», ее цена составляет примерно 10 млн руб. Кроме того, на его мать оформлен внедорожник Volvo XC90. Его стоимость «сопоставима с трехлетней зарплатой полковника», уточняет организация (по ее данным, на должности начальника отдела он получает около 0,8–1 млн руб. в год).

Другой материал, подготовленный Transparency совместно с проектом «Муниципальный сканер», опубликован в интернет-издании Тhe Insider. В нем говорится о том, что Денис Щиров, брат Андрея Щирова, владел несколькими компаниями, связанными с ювелирным заводом «Бронницкий ювелир», и представлял интересы этого завода на судах. В числе аффилированных компаний — ювелирная сеть «Золотое ремесло». В ней также работала Анастасия Маковская, которую Transparency называет женой полковника полиции.

В 2010 году «Бронницкий ювелир» фигурировал в уголовном деле о незаконном обороте золота и серебра с использованием схемы по уклонению от уплаты НДС, утверждается в публикации. Дела были возбуждены по ст. 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов) и ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Как утверждало следствие, банк «Совинком» продал государственному Московскому заводу по обработке специальных сплавов слитки на 1 млрд руб., которые были записаны как имущество фирм-однодневок. После банк потребовал возврат НДС и вырученные 156,7 млн руб. вывел на счета нескольких фирм, в том числе «Бронницкого ювелира».

Кроме того, как писал “Ъ”, с 2017 по 2019 год Следственный комитет России расследовал хищения банковских кредитов холдингом «РегионЮвелир». Как считает следствие, входившие в холдинг «Бронницкая мануфактура», ювелирный завод «Регион Кострома» и «Ювелирэкспорт» с 2011 года действовали по принципу финансовой пирамиды, осуществляя свою деятельность за счет невозвратных банковских кредитов. Только у Газпромбанка таким образом было похищено 450 млн руб.

О деле Ивана Голунова — в публикации “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».