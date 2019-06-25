МВД идет в аптеки

Более 500 нарушений при продаже препаратов, способных оказывать психоактивное действие, было выявлено совместно МВД России и Росздравнадзором в аптечных сетях в прошлом году. При этом количество зарегистрированных преступлений, касающихся лишь хранения наркотиков гражданами, снизилось на 15%. Об этом сообщил глава полицейского ведомства Владимир Колокольцев на состоявшемся сегодня заседании Государственного антинаркотического комитета.

В своем выступлении генерал полиции РФ Владимир Колокольцев (кстати, заседание комитета прошло накануне Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом) отметил, что в последнее время особую актуальность приобретает проблема так называемой аптечной наркомании, связанной с продажей в нарушение установленных норм — без назначения врача и рецептов — препаратов, обладающих психоактивным действием. «С начала года в ряде субъектов совместно с Росздравнадзором и представителями гражданского общества проведено почти 800 мероприятий,— сказал министр внутренних дел.— В результате задокументировано свыше 500 нарушений».

По словам господина Колокольцева, подобные факты выявлены практически в каждом пятом регионе страны, более чем в 80% случаев на виновных были наложены административные штрафы.

«Только 10% принятых решений связаны с приостановлением деятельности юридических лиц. Хотя именно такой способ противодействия “аптечной наркомании” является самым эффективным»,— сказал Владимир Колокольцев.

Министр также отметил, что уже введена уголовная ответственность за сбыт наиболее распространенных лекарственных препаратов, обладающих психоактивным действием. В январе 2019 года за Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения законодательно закреплено право самостоятельного проведения контрольной закупки — эту идею поддержал антинаркотический комитет еще два года назад.

Владимир Колокольцев также отметил, что в адрес правоохранительных органов «периодически высказываются упреки о смещении акцента с пресечения деятельности крупных распространителей наркотиков на рядовых наркопотребителей». «Сегодня реальная картина такова: в результате принятых мер количество выявленных в прошлом году преступлений крупных наркодельцов увеличилось на 5%,— сообщил господин Колокольцев.— Одновременно отмечается снижение более чем на 15% количества зарегистрированных преступлений, связанных с хранением наркотиков,— с 94 тыс. до 80 тыс. Все пожелания, которые обществом высказываются в наш адрес, мы претворяем в жизнь».

Александр Александров