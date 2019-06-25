Отчет о работе главы Екатеринбурга заслушают 5 июля

Отчет о деятельности главы Екатеринбурга Александра Высокинского и администрации за 2018 год городская дума рассмотрит на внеочередном заседании, которое планируется провести 5 июля. Об этом сообщил спикер гордумы Игорь Володин.

«Отчеты, которые поступали в думу были разрозненные. В них не отражена информация по некоторым вопросам депутатов. Мы хотим совместить все данные и получить комплексный ответ»,— пояснил господин Володин.

Депутат гордумы Александр Колесников предложил заслушать отчет главы города сегодня, 25 июня. Однако коллеги его не поддержали. «Надо выносить вопросы, которые мы обязаны рассматривать на очередных заседаниях»,— заявил депутат Владимир Крицкий.

Дума уже не в первый раз переносит отчет главы города. Ранее предполагалось, что господин Высокинский выступит перед депутатами в июне. Однако у народных избранников возникло много вопросов к предоставленным документам. На последнем заседании комиссии по местному самоуправлению депутаты решили перенести отчет мэра на сентябрь.

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Анастасия Реутова