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Diageo устраивает в Москве барный фестиваль World Class Night

27 июня в столице пройдет четвертый по счету барный фестиваль World Class Night. Речь о мероприятии компании Diageo, в рамках которого в трех городских барах за стойку встанут миксологи и бармены с мировым именем. Так, в баре Lucky Izakaya Глена Балиса окажется испанец Дэвид Риос, миксолог с 20-летним стажем и победитель барменского чемпионата мира Diageo Reserve World Class 2013 года. В это время в заведении «Коробок» (speakeasy-комната под рестораном «Техникум») свое искусство покажет бар-менеджер нью-йоркской площадки Employees Only Дэв Джонсон.

Напитки он будет готовить в компании Евгения Шашкина, бар-менеджера «Коробка» и победителя российского регионального этапа Diageo Reserve World Class в 2015 году. Наконец, за стойку «Клавы» в эту ночь встанет, быть может, самый актуальный бармен — победитель прошлогоднего чемпионата мира Diageo Reserve World Class, представитель заведения Lume из австралийского Мельбурна Орландо Марзо. Все знаменитости сделали свои коктейльные карты для World Class Night, а объединяющая три бара вечеринка станет своеобразным afterparty российского этапа этого барменского чемпионата мира.

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