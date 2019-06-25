Госкомтранс Башкирии увеличил закупку городских автобусов на 152 млн рублей

Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии назначил еще один аукцион на закупку новых автобусов. 18 июля ведомство намерено отобрать поставщика 42 низкопольных городских автобусов средней вместимости с местами для инвалидных колясок. Начальная цена контракта определена в 152,77 млн руб., сообщается на сайте госзакупок. По условиям контракта первая половина партии должна быть поставлена в течение 10 дней, вторая — в течение двух недель. Автобусы должны быть не ранее 2019 года выпуска, иметь 17 посадочных мест, вместимость не менее 52 пассажиров.

Поставщик должен дать гарантию на технику один год или 100 тыс. км пробега.

Вчера госкомтранс назначил на 15 июля аукцион на поставку 35 городских автобусов большой вместимости. Стоимость контракта определена в 286,23 млн руб. Всего до апреля 2020 года власти республики намерены закупить у Нефтекамского автозавода группы КамАЗ для ГУП «Башавтотранс» 589 новых автобусов, из которых 527 — до конца текущего года. Из-за большой загрузки автозавода техника может поступить в регион с опозданием на полгода, сообщал врио главы республики Радий Хабиров.

Майя Иванова