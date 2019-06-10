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НефАЗ на полгода задержит поставку новых автобусов для «Башавтотранса»

Нефтекамский автозавод группы «КамАЗ» (НефАЗ) на полгода задержит поставку новых автобусов для ГУП «Башавтотранс», сообщил на оперативном совещании в кабмине врио главы Башкирии Радий Хабиров. Контракт, заключенный с заводом, предусматривал начало поставки техники уже в апреле. Из-за большой загрузки заказами завод не может выдержать сроки исполнения контракта. «Только Москва заказала 400 автобусов, Казань, по-моему, 200 покупает. Завод просто не успевает»,— отметил Радий Хабиров. В этой ситуации, добавил он, был вариант расторгнуть контракт и закупить технику у других производителей, или «потерпеть». «Мы, конечно, приняли решение поддержать нашего производителя»,— отметил господин Хабиров. По словам главы госкомтранса республики Тимура Мухаметьянова, техника будет поставляться в четыре этапа. «Башавтотранс» до 1 апреля 2020 года планирует закупить 589 новых автобусов трех классов, из которых 527 — в этом году. До конца августа должны поступить 26 автобусов большой вместимости для междугородних маршрутов, 222 автобусов среднего класса для города и пригорода Уфимской агломерации и 170 автобусов малого класса для межгорода. До 15 ноября ожидается поставка 109 автобусов большого класса для магистральных маршрутов Уфы, до 1 апреля 2020 года — 45 больших и 17 автобусов среднего класса для маршрутов, соединяющих малые населенные пункты с райцентрами.

Вся техника будет оборудована системой поддержки ГЛОНАСС, тахографами, бегущей строкой, отоплением и системами для маломобильных граждан, отметил Тимур Мухаметьянов.

Ирина Самойлова


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