Renault и Nissan провели реформу управления японским концерном

Акционеры Nissan сегодня, 25 июня, одобрили реформу управления компанией, проведение которой стало необходимым после ухода Карлоса Гона. Renault, являющийся мажоритарным акционером японского производителя, изначально намеревался заблокировать проведение реформы.

Глава альянса Renault-Nissan Жан-Доминик Сенар в своем письме гендиректору японского концерна Хирото Саикаве заявил, что руководство французской компании намерено воздержаться от голосования по этому вопросу. Однако на прошлой неделе стороны пришли к соглашению: японская сторона согласилась предоставить места в правлении господину Сенару и Тьерри Боллоре, которые получили должности председателя совета директоров и главного исполнительного директора соответственно. Помимо этого японский производитель заменил внешних аудиторов на три комитета, которые будут отвечать за кадровые решения, денежные вознаграждения и аудит.

Господин Саикава отметил, что Nissan намерен продолжать сотрудничество с Renault и хочет как можно скорее прийти к соглашению о формате дальнейших отношений. При этом японская сторона дала понять, что не намерена соглашаться на взаимную интеграцию двух концернов, что ранее неоднократно предлагал господин Сенар.

Кирилл Сарханянц