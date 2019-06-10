Renault заблокирует реформу управления Nissan

Renault не позволит Nissan провести реформу управления компанией, сообщает Financial Times со ссылкой на письмо главы альянса Renault-Nissan Жан-Доминика Сенара гендиректору японского концерна Хирото Саикаве. Письмо не было опубликовано, о его содержании Financial Times рассказали источники во французской компании.

Nissan планировал проголосовать за изменение структуры управления компанией в ходе предстоящего годового собрания акционеров, которое состоится через две недели. Японский производитель хочет заменить внешних аудиторов на три комитета, которые отвечали бы за кадровые решения, денежные вознаграждения и аудит. Эту идею, в частности, многократно поддерживал господин Сенар. Однако в своем письме он предупредил коллегу по альянсу господина Саикаву, что руководство Renault намерено воздержаться от голосования по этому вопросу.

Renault владеет 43% акций Nissan, а для принятия решения необходимо две трети голосов акционеров. Таким образом, реформа окажется заблокированной.