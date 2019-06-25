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Фото: BMW

BMW представила электробайк Vision DC Roadster

Компания BMW представила концептуальный электробайк Vision DC Roadster, построенный мотоциклетным подразделением BMW Motorrad.

Чтобы сохранить классический силуэт оппозитного мотора, создатели прототипа разместили электромотор и батарею на месте двигателя внутреннего сгорания. Элементы системы охлаждения, стилизованные под цилиндры мотора, выдвигаются в стороны при начале движения. Сам электродвигатель расположен под аккумулятором в центре мотоцикла.

Основные узлы Vision DC Roadster сделаны из углепластика и алюминия, что позволило уменьшить массу мотоцикла. Декоративные элементы выполнены из матового неокрашенного фрезерованного алюминия. Основной черный цвет дополнен контрастными красными деталями, а также светящимися в темноте акцентами, которые расположены в том числе и на покрышках Metzeler. Оптика у электробайка полностью светодиодная.

Вместе с Vision DC Roadster дизайнеры и инженеры BMW Motorrad разработали специальную мотоэкипировку. Набор защитной одежды стилизован под обычные куртку и брюки, которые дополнены многофункциональным жилетом со множеством карманов. Жилет крепится на магнитах поверх куртки.

О серийном будущем концепт-байка BMW Motorrad Vision DC Roadster немецкий мотопроизводитель не сообщает.

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