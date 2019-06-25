Мосгорсуд приговорил гражданина Польши к 14 годам тюрьмы за шпионаж

Мосгорсуд признал гражданина Польши Мариана Радзаевски виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс». Обвинение утверждает, что он хотел вывезти комплектующие к зенитно-ракетному комплексу С-300.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, поскольку его материалы засекречены. По словам источника агентства, господин Радзаевски свою вину не признал.

Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ, Мариан Радзаевски пытался организовать вывоз в Польшу секретных комплектующих к С-300. Мужчину задержали с поличным. «В ходе следствия подтверждено, что Радзаевски действовал в интересах польской организации, являющейся ведущим поставщиком национальных вооруженных сил и спецслужб»,— заявили в ФСБ (цитата по ТАСС).

Как следует из судебных материалов (.doc), обвиняемый находился под стражей с 21 апреля 2018 года. Дело было возбуждено по ч. 1 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению) и ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или оружия).