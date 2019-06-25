Дума Екатеринбурга отказалась распускать комиссию по депутатской этике

Депутаты думы Екатеринбурга не поддержали инициативу внести с голоса в повестку вопрос о роспуске комиссии по депутатской этике. C таким предложением выступил депутат Михаил Вечкензин на последнем очередном заседании гордумы. Он убежден, что комиссия «не работает».

«Члены комиссии говорят, что они не могут давать оценку. Но чисто по-человечески могут разобраться в ситуации и призвать коллег депутатов вести себя нормально»,— пояснил господин Вечкензин. Причиной недовольства народного избранника стал отчет о последнем заседании комиссии, на котором рассматривали поведение трех депутатов от КПРФ — Романа Ступникова, Олега Гордеева и Риммы Скомороховой — во время акций протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы.

Начальник управления по юридической работе гордумы Эльвира Рафатовна пояснила, что вносить с голоса вопрос можно в случае предоставления подготовленных заранее документов и пояснительной записки. «Все коллеги ведут себя исключительно корректно, поэтому вопросов по депутатской этике нет»,— заявил депутат гордумы и член комиссии по депутатской этике Константин Киселев. Он также отметил, что комиссия приветствует действия спикера гордумы Игоря Володина в ситуации, связанной с сквером у драмтеатра. Ранее господин Володин выступал модератором на депутатских слушаниях по ситуации со строительством храма Святой Екатерины. «Комиссия по этике — это не обслуживающая структура Игоря Володина. У комиссии иная задача»,— поддержал господина Вечкензина депутат Александр Колесников.

О последнеи заседании комиссии — в материале “Ъ-Урал” «“Единая Россия” передает кадры»

Анастасия Реутова