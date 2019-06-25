Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о самых занимательных украшениях в «садах Chaumet».

В 2015-м, вступив в должность генерального директора Chaumet, Жан-Марк Мансвельт сразу продумал новый план организации коллекций. Как рассказывал он мне всего через полгода после назначения, реструктуризация коллекции должна была пройти следующим образом: «Мы продолжим работать над Josephine — это дань уважения великому прошлому дома, будем работать и над Liens — нашей самой романтической коллекцией, а кроме того, сформируем новое направление, которое я называю “садами Chaumet”». Если взглянуть на эти заявления из 2019-го, то можно увидеть реализацию этого четкого плана. Во всех направлениях.

И вот только что вышла новая садовая коллекция. Вернее — объединенное темой «сад земных наслаждений» попурри из разных коллекций — новых и обновленной классики. Attrape-Moi, а это одна из самых знаменитых коллекций Chaumet, мухи и пауки, например, дополнили новыми брошами в виде пчел, Bee my Love с узнаваемым мотивом пчелиных сот — подвесками и серьгами, а пшеничные колосья L’Epi de Ble de Chaumet теперь существуют в виде колье и новой броши. Есть и абсолютно новое. Самая запоминающаяся часть — L’Espiegleries de Chaumet, то есть «Шалости Chaumet». Это бабочки, стрекозы, но что важнее — улитки и корзинки с цветами. Два определенно хитовых украшения — садовая лопатка и лейка, инкрустированные бриллиантами. И тут хорош не только выбранный сюжет, но и исполнение. Брошь-лейка в «снежном» паве обмотана в два витка золотым шлангом с каплями двух цветных драгоценных камней.

В прошлом году Chaumet представил, пожалуй, лучшую из всех коллекций летней недели haute couture – «Сокровища Африки». Одной из сильнейших ее частей была серия брошей, созданная совместно с кенийским художником Эвансом Мбугуа. В них блестящая ювелирная работа совмещалась с яркой ироничной идеей. Жираф засунул голову в облака, слон ест цветы, муравьи тащат огромные драгоценные шары. Уже тогда возник вопрос: не пора ли начинать коллекционировать броши Chaumet? С той же серьезностью, с какой коллекционеры собирают, например, балерин Van Cleef & Arpels. Теперь после лейки и лопатки стало понятно: точно пора начинать собирать. Причем по возможности скорее, пока они не стали коллекционной редкостью.