Минфин предложил отправлять налоговые уведомления в электронной форме

Минфин предложил с 2021 года отправлять налоговые уведомления и требования об уплате налогов в электронной форме через личный кабинет. Соответствующая инициатива содержится в проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Рассылать уведомления по почте будут только в исключительных случаях. Порядок отправки сохранят для инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов, пенсионеров и лиц, чье место жительства отдалено от сетей связи. Таких налогоплательщиков в стране насчитывается 13,3 млн, уточняет Минфин в пояснительной записке.

Для реализации законопроекта предусмотрен переходный период с 1 июня по 31 декабря 2020 года. Кроме того, потребуется выделить Федеральной налоговой службе (ФНС) дополнительные 2,1 млрд руб. Эти день пойдут, в частности, на покупку и модернизацию оборудования, на «умощнение» инфраструктуры личного кабинета налогоплательщика (ЛКН) в связи с троекратным увеличением нагрузки, а также на мероприятия по массовому «беззаявительному» подключению налогоплательщиков к ЛКН.

Как пояснили в Минфине, ежегодное увеличение тарифов на пересылку уведомлений по почте ведет к росту бюджетных расходов. В частности, в 2017 году тарифы на почтовую пересылку документов налоговых органов выросли на 10,81% (48,38 руб. за одно почтовое сообщение), в 2018 году — на 12,20% (54,28 руб.), в 2019 году — на 10,54% (60 руб.).

«Общий объем ежегодно высвобождаемых бюджетных средств за счет реализации таких изменений по прогнозным расчетам исходя из действующих в настоящее время почтовых тарифов может составить 2,7 млрд. руб.»,— отмечается в пояснительной записке.

По данным ФНС, за январь–май 2019 года налоговые поступления в консолидированный бюджет выросли на 15,7% по сравнению с пятью месяцами прошлого года. При этом за первый квартал количество выездных налоговых проверок снизилось на 36%, а поступления по их результатам выросли на 10%. Новый порядок уплаты НДС с электронных услуг иностранными организациями принес казне 12,3 млрд руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «ФНС наращивает поступления».