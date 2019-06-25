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Футбольный клуб «Новосибирск» сможет вернуть себе прежнее название

Новый футбольный клуб «Новосибирск», созданный властями на базе вылетевшей из первого дивизиона Футбольной национальной лиги «Сибири», сможет вернуть прежнее название в будущем. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников на встрече с журналистами во вторник.

Глава региона сказал, что его удивила форма собственности футбольного клуба «Сибирь», который был коммерческой структурой, поэтому областные власти «приняли решение о создании автономной некоммерческой организации». «Это повысит доверие к клубу, в том числе со стороны спонсоров. Для клуба и команды это встряска и стимул двигаться вперед. Мы сможем вернуть АНО название "Сибирь" через определенное время»,— считает Андрей Травников.

Напомним, в июне власти Новосибирской области официально сообщили о создании в регионе нового футбольного клуба — «Новосибирск». Пока клуб будет существовать на областные средства, хотя ведутся переговоры со спонсорами. После этого болельщики «Сибири» организовали сбор подписей под петицией в защиту футбольного клуба. Они обвинили власти в том, что решение о создании нового клуба было принято, игнорируя мнение болельщиков «Сибири», а также всех людей, неравнодушных к команде. «Большинство болельщиков не могут рассматривать созданный с нуля новый клуб с новым названием, новой символикой как исторического преемника футбольного клуба «Сибирь» и не готовы его поддерживать»,— говорится в тексте обращения к губернатору Андрею Травникову и президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову. Под петицией оставлено уже около 1,5 тыс. подписей.

Подробнее о создании клуба — в материале “Ъ-Сибирь” «Новосибирск» с чистого поля»

Оксана Павлова, Илья Галагуз


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