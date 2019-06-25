Проведите лето с умом!

Один из самых популярных внедорожников на европейском рынке стал еще доступнее в Уфе. В это лето пора пополнить ряды покупателей Volkswagen Tiguan и в Башкирии.

Машина с умом

За что ценят Tiguan? Главные качества линейки Volkswagen во все времена – высокая динамика, экономичность, комфорт и надежный двигатель. Теперь любимая машина стала еще практичнее и удобнее – автоконцерн оснастил Tiguan специальной функцией Volkswagen CONNECT, которая сделает вас ближе с вашим автомобилем.

Безусловным преимуществом новой опции автомобиля является возможность быть с ним на связи. Для удобства разработано специальное приложение для смартфонов, благодаря которому вы можете проверить, где находится в данный момент ваш Tiguan, статистику потребления топлива, дату следующего техосмотра, ваш стиль вождения, а также местонахождение ближайшего дилера Volkswagen.

Смеем заявить, что покупка Tiguan Connect – отличное начало вашего лета, времени, когда хочется уйти в отпуск, отправиться в путешествие и пройти как можно больше дорог. С Tiguan Connect каждая задумка более чем осуществима. Важным остается адаптивный круиз-контроль, который автоматически регулирует скорость автомобиля от 0 до 160 км/ч в зависимости от скорости движущегося впереди транспорта и поддерживает заданную дистанцию. Еще одно преимущество – полный привод 4Motion c различными профилями движения, который обеспечит комфорт и удовольствие от поездки, вне зависимости от погоды и рельефа местности.

Специально для поклонников Volkswagen Tiguan действует специальное предложение от «Автоцентра Керг Уфа» – официального дилера Volkswagen. До конца июня выгода на Volkswagen Tiguan Connect Plus до 320 000 рублей*.

Приглашаем вас оценить автомобиль на тест-драйве в «Автоцентр Керг Уфа»!

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