Юристы ТПП обсудили способы разрешения споров

Внести изменения в действующую редакцию закона «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», развивать институт правовой экспертизы, распространить саратовский опыт проведения конкурса «Приведи закон в порядок» на систему ТПП — к таким решениям пришли участники «Всероссийского семинара-совещания для представителей юридических служб торгово-промышленных палат», которое прошло в Саратове 20 и 21 июня.



Отдельный пункт деловой программы юристов был посвящен текущему состоянию и развитию в системе палат альтернативных способов разрешения споров — третейского разбирательства и медиации.

По информации директора Центра арбитража и посредничества ТПП РФ Дмитрия Подшибякина, при ТПП России действуют Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС), Морская арбитражная комиссия (МАК), коллегия посредников по проведению примирительных процедур. 17 отделений МКАС образованы в городах России, работает отделение МАК в Санкт-Петербурге. При содействии ТПП в регионах создано более 60 центров медиации и более 20 комнат примирения в арбитражных судах.

Опытом Нижегородской палаты в развитии отделения МКАС, открытого в феврале 2018 года в Нижнем Новгороде, поделилась старший юрисконсульт отдела правовой защиты департамента правовой работы Екатерина Кистанова. За минувший год в МКАС поступило 15дел, 6 из которых — международные, было заключено более 6 тысяч арбитражных соглашений. «Основной задачей является не только информирование бизнес-сообщества о деятельности МКАС, но и проведение разъяснительной работы по вопросам третейского разбирательства и правоприменительной практики, — рассказала она. — Это является важным моментом в работе с предпринимательским сообществом, так как они конкретно и точно должны понимать возможности МКАС».

С 2018 года «Комната примирения» работает и при ТПП Саратовской области. В ближайшее время здесь будет открыто отделение МКАС. Соответствующее решение было принято президиумом Международного коммерческого арбитража. «Такие меры призваны способствовать развитию медиации в регионе и существенно сэкономить время и деньги предпринимателей при разрешении споров», — рассказала начальник правового обеспечения саратовской ТПП Александра Алешина. «У саратовской ТПП есть хорошая медиативная практика, притом, что в целом по стране ее мало», — подтвердил Дмитрий Подшебякин. По его словам, сегодня накопилось много вопросов по части арбитража и медиации, постоянно меняется законодательство и на все изменения необходимо вовремя реагировать. Формирование единых подходов применения медиации в системе ТПП России будет рассмотрено в этом году в Светлогорске на семинаре для коллегий посредников системы палат.

Также на совещании в Саратове юристы коснулись вопросов развития услуг для бизнеса, законотворческой работы и сыграли в деловую игру по теме антикоррупционного комплаенса, которую провели первый вице-президент саратовской палаты Сергей Леонов и юрист отдела правового обеспечения Юлия Баранова. Игрокам предстояло защитить в суде интересы организации, чей сотрудник был уличен в передаче взятки должностному лицу контрольно-надзорного органа. В итоге решение суда было принято в пользу организации, т. к. не было доказано, что сотрудник при передаче взятки действовал в интересах и от имени организации.

Мероприятие получило высокую оценку участников. «Всероссийский семинар юристов системы ТПП — событие ожидаемое. Последний семинар в Саратове проходил в 2013 году. За это время произошло много изменений в жизни Торгово-промышленных палат, поэтому было просто необходимо встретиться и “сверить часы”, — прокомментировал итоги директор юридического департамента федеральной ТПП Сергей Васильев. — Мы обсудили много практических вопросов по развитию юридических услуг системы ТПП. Были даны рекомендации. Без активной позиции саратовской палаты, без ее желания и умения организовывать такие мероприятия на высоком профессиональном уровне этого бы не произошло. Уверен, нам необходимо почаще собираться вместе».

«На таких мероприятиях понимаешь, куда можно расти, в каком направлении работать, как помочь своей палате, используя полученный опыт. Я восхищаюсь работой ТПП Саратовской области в направлении по принятию закона “О Торгово-промышленной палате Саратовской области”. То, что у вас есть право законодательной инициативы — это большая победа и для саратовской палаты и для всей системы ТПП», — поделилась впечатлением Олеся Жирова, начальник правового и договорного обеспечения ТПП Курской области.