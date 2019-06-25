Электрогиперкар Lotus может быть назван Evija

Компания Lotus может назвать свой первый электрический гиперкар Evija, сообщает Auto Express.

По данным издания, британский автопроизводитель зарегистрировал торговую марку Lotus Evija в разных категориях — от автомобилей и запчастей до аксессуаров и детских игрушек. Ожидается, что официальное подтверждение названия новой модели будет сделано 16 июля на презентации электромобиля в Лондоне.

Напомним, тираж новинки будет ограничен 130 экземплярами. Производство наладят в Норфолке, где сейчас выпускаются все автомобили Lotus.