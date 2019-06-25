25 июня, вторник
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Электрогиперкар Lotus может быть назван Evija

Компания Lotus может назвать свой первый электрический гиперкар Evija, сообщает Auto Express.

По данным издания, британский автопроизводитель зарегистрировал торговую марку Lotus Evija в разных категориях — от автомобилей и запчастей до аксессуаров и детских игрушек. Ожидается, что официальное подтверждение названия новой модели будет сделано 16 июля на презентации электромобиля в Лондоне.

Напомним, тираж новинки будет ограничен 130 экземплярами. Производство наладят в Норфолке, где сейчас выпускаются все автомобили Lotus.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя