«Ведомости»: правительство решило не продлевать соглашение об ограничении цен на топливо

Правительство решило не продлевать истекающее 1 июля соглашение с нефтяниками о регулировании цен на топливо, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. Это решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака 17 июня. Нефтяники и министры договорились на словах, что рост цен на мелком оптовом рынке и АЗС не будет превышать инфляцию.

Напомним, после того как весной 2018 года цены на бензин резко выросли, правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо. В конце марта 2019 года его решили продлить до 1 июля. В обмен нефтяникам пообещали снизить нормы поставок топлива на внутренний рынок и увеличить компенсации из бюджета.

О скачке цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке — в публикации “Ъ”.