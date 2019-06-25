«С Ираном уже привычная тактика кнута и пряника»

США приступают к созданию большой антииранской коалиции, заявил госсекретарь Майкл Помпео накануне своего турне в страны-союзницы США на Ближнем Востоке: Саудовскую Аравию и ОАЭ. В Госдепе прорабатывают такой сценарий в связи с угрозой эскалации американо-иранского конфликта. Накануне президент США Дональд Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Тем не менее, на сегодняшний день большинство экспертов не верит в перспективу новой большой войны. Политической обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что Россия пока остается на обочине глобальных мировых процессов.

Дональд Трамп собрался на второй срок и продолжает шокировать мир своими внешнеполитическими инициативами. Как известно, начинал он свое президентство с попытки повоевать с Северной Кореей, потом пытался подружиться с Кимом в обмен на его ядерное разоружение, встречался с ним два раза. Нельзя сказать, что президент США достиг в этой части успеха. Еще мы знаем, что Трамп дважды ударял по Сирии. Причем теоретически Россия могла ответить, вмешаться, но не стала. Но, может быть, и слава богу. Затем случилась торговая война с Китаем. Попутно Дональд Трамп намеревается решить палестинскую проблему. Цена вопроса — $50 млрд.

С Ираном уже привычная трамповская тактика кнута и пряника. Сначала жесткое давление, но дверь остается открытой: если договоримся — можем и подружиться. Введение санкций против верховного лидера аятоллы Хаменеи — жест явно эффектный. Однако большинство наблюдателей и экспертов уверены, что войны никакой не будет. Все это большая игра. Один сбивает беспилотник, атакует танкеры, а второй рассказывает, что практически нанес удар, но в последний момент все-таки его отменил. В итоге Трамп отмечает, что Америка — миролюбивая страна, которая никому не враг.

Суть всех этих предложений разным лидерам в том, что они должны признать авторитет Америки и соблюдать правила, которые она устанавливает. А взамен получат если не процветание, то реальное улучшение жизни, так как многие из них страдают от санкций.

Пока неясно, чем все это закончится. Потому, что ни одной такой большой сделки заключить еще не удалось. И риск большой войны остается, даже несмотря на то, что никто ее вроде бы не хочет. Просто иногда случается, что ситуация выходит из-под контроля.

В этой связи хочется спросить: а где же место России во всей этой иерархии Трампа?

Китаю, Ирану, палестинцам, даже КНДР Трамп что-то предлагает. А России, по сути дела, ничего — нам только санкции, никакого соглашения, сближения и места в мировой архитектуре. Разве что слова о том, что они поладят с Путиным. Да, Кремль пытается участвовать во всех этих процессах. Но пока как-то безрезультатно. Нам только советуют поскорее убраться из Венесуэлы или немедленно выполнять договор по РСМД. Владимира Путина спрашивают во время «Прямой линии»: где сделка по Сирии, которая вроде готовится? Ответ: мы не сделки заключаем, а за мир боремся.

Надо сказать, все попытки Москвы помирить Америку с Ираном, Кимом и прочими успехом также пока не увенчались. И вот здесь какая-то нехорошая мысль закрадывается. Иран хоть и балансирует на гране войны и под санкциями, но он теоретически может себя продать мировому сообществу. Потому что все с ним хотят дружить, как ни странно, сбывать туда свою продукцию. И Ким Чем Ын тоже торгуется и тоже имеет шансы на это самое соглашение. А Россия ждет, когда США что-то предложат, и всех осуждает — инициативы не проявляет. Так можно оказаться на обочине мировой политики. И все лавры достанутся Трампу и его ближайшим союзникам.