Разработчик начнет испытания новейшего БТР К-16 в июле

Бронетранспортер К-16 на колесной платформе «Бумеранг» начнут испытывать в июле 2019 года, сообщила пресс-служба Военно-промышленной компании (ВПК) на форуме «Армия-2019».

«Сейчас мы завершили предварительные испытания платформы "Бумеранг", получили так называемую литеру О. (...) Это позволит сэкономить время на проработку новых образцов вооружения и военной техники на базе платформы "Бумеранг", пока идут ее государственные испытания. Они, кстати, начнутся уже в следующем месяце»,— заявила компания (цитата по ТАСС).

Ранее гендиректор ВПК Александр Красовицкий объяснял, что К-16 кардинально отличается от БТР-82А и БТР-90, единственной схожей чертой у этих машин будет колесная формула 8х8.