Новосибирский ритейлер Евгений Насоленко не смог обжаловать взыскание с него 42 млн рублей

Соучредитель банкротящегося ООО «Новые торговые сети» (НТС) Евгений Насоленко не смог обжаловать решение суда о привлечении его к субсидиарной ответственности. В апреле арбитражный суд Новосибирской области определил взыскать с господина Насоленко 42,4 млн руб. Конкурсный управляющий НТС Денис Пенков требовал привлечь к субсидиарной ответственности на 1,5 млрд руб. Евгения Насоленко, а также еще двух соучредителей НТС — Виталия Насоленко и Александра Слободчикова.

НТС признана банкротом в 2017 году. Компания была головной компанией одноименной группы, объединяющей ряд торговых сетей. НТС выступала поручителем по кредитным линиям, предоставленным банком «АК Барс» одной из крупнейших компаний группы — ООО «Капитал».

Подробнее о банкротстве Евгения и Виталия Насоленко — в материале “Ъ-Сибирь” «Банкротство по-братски»

Оксана Павлова