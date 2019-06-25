Белый медведь из Норильска проходит реабилитацию в зоопарке «Роев Ручей»

Самку белого медведя, которая пришла в Норильск с берега Карского моря в поисках еды, доставили на реабилитацию в красноярский зоопарк «Роев ручей».

Животное преодолело расстояние на юг минимум в 500 километров. Зверя видели в районе ВС–7 рудника «Таймырский», он приходил к буровой геологов. Людей, машин и горящих фальшфейеров животное не боится. Сотрудники спасотряда, полиции и охотнадзора выехали к месту обнаружения опасного хищника, наблюдали за ним и зафиксировали его уход в сторону Хараелахских гор.

Гостья в «Роевом ручье» уже несколько дней. Ее плавно переводят на полноценный рацион питания — первое время берегли нежный желудок, который пострадал после питания на свалках. «На данный момент состояние вызывает опасения: скитание животного по промзоне не могло не сказаться на его состоянии, вес крайне низкий для размеров медведицы. Сейчас ей в течение ближайшего месяца предстоит комплексное обследование, период реабилитации и адаптации. Будем вести пристальное круглосуточное наблюдение, для этого в вольере установлены камеры видеонаблюдения», - рассказал заместитель директора зоопарка по зооветчасти Александр Пинчук.

Транспортировка животного из Норильска в Красноярск стала возможна благодаря поддержке НК «Роснефть», которая к настоящему времени обеспечивает полноценное содержание 32 белых медведей в 15 зоопарках страны. Напомним, в 2018 году в дикой природе в поселке Диксон Красноярского края был спасен и привезен в зоопарк Красноярска белый медвежонок-сирота. Это оказалась молодая самка, ей дали кличку Урсула. Новый житель парка флоры и фауны «Роев ручей» также будет под опекой компании.