ММК представит свои возможности на международном форуме в Германии

Сегодня в Дюссельдорфе начинает работу международная выставка металлургических технологий METEC 2019, участие в которой принимает Магнитогорский металлургический комбинат.

На стенде ММК посетители форума смогут ознакомиться с широким спектром продукции и технологических возможностей одной из крупнейших металлургических компаний России.

В результате масштабного технического перевооружения последних лет Магнитка освоила выпуск современной, востребованной рынком инновационной продукции: высокорентабельного толстолистового проката для нефтегазовой отрасли, судо-, мосто- и машиностроения; высококачественного холоднокатаного и оцинкованного листа, в том числе из высокопрочных марок стали, предназначенного для автомобильной отрасли; широчайшего сортамента иного листового и сортового проката; продукции дальнейших переделов, включая оцинкованный прокат и прокат с полимерным покрытием. Все это ММК готов предложить своим потребителям на европейском рынке, который относится к числу ключевых и перспективных направлений продаж металлопродукции компании в дальнее зарубежье.