Премьер-министр Украины выступил еще за одни досрочные выборы в Раду

Премьер-министр Владимир Гройсман считает нужным провести еще одни досрочные выборы в Верховную раду после внесения изменений в Конституцию о сокращении числа народных депутатов. По мнению премьера, это «будет честно по отношению к людям». Сэкономленные от сокращения депутатов средства парламента можно направить в другие сферы экономики, заявил он.

«Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить конституцию и после полного периода времени идти сразу на досрочные выборы для того, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов»,— заявил премьер в эфире телеканала ICTV (цитата по «Интерфаксу»).

Выборы депутатов Верховной рады будут досрочными и пройдут 21 июля. 23 июня Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию партийных списков и кандидатов в одномандатных округах.

Подробнее о выборах — в публикации “Ъ” «Украинских кандидатов проверяют на оседлость».