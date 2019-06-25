Постпред Ирана при ООН заявил об отсутствии атмосферы для диалога с США

Необходимая атмосфера для диалога между Вашингтоном и Тегераном в условиях новых санкций отсутствует, заявил иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи. «Никто в здравом уме не может принять диалог с кем-либо, кто угрожает тебе еще большими санкциями»,— сказал он на встрече представителей Совбеза по Ирану (цитата по «РИА Новости»).

«Мы узнали, что США вводят новые санкции против Ирана. Атмосфера для такого диалога еще не подготовлена»,— заявил постпред.

В понедельник Вашингтон ввел новые санкции против Тегерана, при этом одними только экономическими мерами не ограничился. США собирают коалицию, которая может противостоять иранской угрозе. Президент Дональд Трамп дал понять, что у США есть две «красные линии» — это ядерная программа Ирана и поддержка им террористов по всему миру.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Америка ударила по аятолле».