Началась продажа билетов на Карловарский кинофестиваль

Первые 7 тыс. билетов на сеансы 54-го Карловарского кинофестиваля, который пройдет с 28 июня по 6 июля, проданы в понедельник по системе электронной резервации за 14 минут, сообщила журналистам пресс-секретарь фестиваля Ульяна Донатова. «В систему резервации было передано 10% от общего числа билетов на фестивальные просмотры. Оставшиеся 90% билетов поступят в продажу 27 июня в кассах карловарской гостиницы Thermal»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Участницей фестиваля будет американская актриса Джулианна Мур — ей вручат «Хрустальный глобус» за выдающийся вклад в мировую кинематографию. Гостем открытия фестиваля будет американский актер Билли Крудап.

О предыдущем киносмотре читайте в публикации “Ъ” «Против нашествия варваров».