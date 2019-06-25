Отельеры Грузии предложили доставлять российских туристов шаттлами из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили представил Минэкономики и представителям туристического сектора предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона автобусы, чтобы доставлять российских туристов. «Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и Трабзоне, были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию»,— заявил господин Алавердашвили в эфире грузинского Первого канала (цитата по «РИА Новости»).

«Вторая тема, которую мы обсудили,— это назначение чартерных рейсов. Некоторые страны уже выразили к этому готовность, среди них — Украина и Казахстан»,— сообщил глава ассоциации.

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Запрет для авиакомпаний совершать полеты из России в Грузию и мораторий на продажу туров из-за проходящих в Тбилиси политических протестов вынудит более 150 тыс. россиян отказаться от поездки в эту страну. Перевозчикам придется вернуть пассажирам около 3 млрд руб. Для стимулирования турпотока местные отельеры готовы предоставлять значительные скидки, а добраться в Грузию можно с пересадкой. Но вряд ли это спасет ситуацию: за минувшие выходные интерес россиян к поездкам в страну уже резко сократился.

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