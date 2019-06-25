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Число стобалльников ЕГЭ по русскому языку упало почти на треть

Число выпускников, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку на 100 баллов, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Рособрнадзора. В 2018 году ЕГЭ по русскому языку сдавало 645 тыс. человек, из них 3,7 тыс. получили высший балл. В этом году на экзамен пришло 664 тыс. человек, из них 2,59 тыс. набрали 100 баллов.

В прошлом году 0,5% не преодолели минимальный порог для получения аттестата, в 2019 году без учета пересдач в резервные дни — 0,6%.

Ранее к экзамену по русскому языку в девятом классе добавилась устная часть, которая служит условием допуска к государственной итоговой аттестации. Глава Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в 2018 году рассказала, что ЕГЭ по русскому языку ждут некоторые изменения: «Мы отказались от аргументации мнения с опорой на литературный материал в сочинении по русскому языку, перейдя на функциональное чтение».

О сдаче ЕГЭ по русскому языку читайте в материале журнала «Огонек» «Великий и текучий».

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