ВШЭ не планирует исключать лекционные часы из образовательного процесса

«Никто не планирует убирать профессора из живого общения со студентами,— заявил ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью “Ъ”.— Это будет решение самого профессора, читает он большой курс, дополняющий массовый открытый онлайн-курс, или ограничивается консультациями». По словам господина Кузьминова, в ВШЭ в учебных программах уже используется почти 400 массовых открытых онлайн-курсов, «из них вышкинских — всего 100».

«Мы собираемся в течение пяти лет сделать МООК на базе каждого обязательного предмета, который читается на бакалаврских программах ВШЭ, и обеспечивать их регулярное обновление. Это будет примерно 300 курсов — в дополнение к тем 200, которые сегодня есть у Вышки на Coursera (крупнейшая глобальная платформа онлайн-образования.— “Ъ”) и на Национальной платформе открытого образования или готовятся. Это в огромной степени расширит образовательную аудиторию университета. В самой Вышке такие курсы станут обязательным элементом изучения предмета наряду с семинарами, контрольными работами, коллоквиумами».

Господин Кузьминов считает, что внедрение онлайн-курсов «не приведет к исчезновению традиционных лекций, но изменится их формат: аудитория сожмется до группы студентов, реально заинтересованных предметом. Сейчас по стране на лекции ходят 15% студентов. На мой взгляд, это не слишком производительная форма — обязательные лекции. Просто пришло время начинать что-то другое».

Подробнее читайте в интервью “Ъ”.