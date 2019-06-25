Экипаж МКС начал подготовку к возвращению на Землю

Люки между кораблем «Союз МС-11» и стыковочным узлом модуля «Поиск» закрыты. Возвращающийся на Землю экипаж Международной космической станции (МКС) в ближайшее время облачится в скафандры, перейдет в спускаемый аппарат и проверит герметичность переходных люков.

На Землю возвращаются Олег Кононенко, Давид Сен-Жак и Энн Макклейн. Расстыковка корабля и МКС планируется в 2:25, посадка — в 5:48.

Пилотируемый корабль «Союз МС-11» отстыковался от МКС и находится в автономном полете. Посадка запланирована в 5:49.

«Союз» совершил посадку в Казахстане.