Обозреватель «Коммерсантъ FM» Алекксандр Леви рассказывает о портативном кинопроекторе для детей.

Компания Cinemood представила новую версию портативного кинопроектора для детей ДиаКубик. В отличие от предшественника Мультикубика эта модель предлагает контент по подписке. За 990 руб. в месяц пользователь получает доступ к пяти сервисам.

В пакет входят произведения «Союзмультфильма», студии «Мульт», фильмы и сериалы сервиса Ivi, диафильмы, среди которых теперь есть озвученные версии, развивающие и образовательные игры, созданные самой компанией Cinemood, а также расширенная гарантия. Последняя подразумевает замену ДиаКубика на новый один раз в год по любой причине.

Вендор считает такую модель потребления и конкретное предложение с ежемесячной платой в 990 руб. привлекательными. Чаще всего аргументы исключительно математического характера. Если все компоненты подписки покупать по одному, то в итоге получится 1605 руб. Если взяться приобретать по отдельности мультфильмы и прочий контент ДиаКубика, то придется выложить больше 100 тыс. руб.

Новинка работает и вовсе без подписки. Но в этом случае посмотреть можно только диафильмы и так называемую российскую классику и современную анимацию, в списке которых около 100 мультфильмов. Доступ же к образовательным играм, стримингу YouTube, дублированию экрана с iPhone, хранению и загрузке своих файлов через USB-порт на бесплатной основе закрыт.

Аппаратно ДиаКубик — это тот же самый Мульткубик, начинки идентичные. Изменился цвет корпуса и софт. При этом у владельцев предшественника нет возможности просто установить новую прошивку. Но представители Cinemood намерены рассмотреть возможность появления такого варианта. Кроме того, они пообещали подумать о более гибких тарифах подписки. Купить ДиаКубик можно по цене от 9,9 до 20,9 тыс. руб. Конкретная стоимость зависит от сроков доставки и продолжительности предоплаченной подписки.