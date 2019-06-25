Почему сберегающие могут оценивать инфляцию ниже

Наблюдение ЦБ о том, что имеющие сбережения домохозяйства оценивают и прогнозируют инфляцию ниже не имеющих сбережений, лишь кажется соответствующим интуитивным выводам. Есть множество причин полагать, что инфляционные ожидания в группе со сбережениями могут быть выше, а не ниже. В теории группа без сбережений в среднем менее интересуется информацией, обычно провоцирующей рост инфляционных ожиданий, по крайней мере в части экономической информации и прогнозов: не имеющие сбережений обычно не интересуются депозитными ставками, опережающими индикаторами, у них короче горизонт планирования, спектр потребляемой ими информации, имеющей отношение к будущему цен, существенно уже. Наличие сбережений в домохозяйствах может коррелировать с уровнем тревожности его членов — это стандартное объяснение роста сбережений в кризисных ситуациях. В наблюдаемый период (2014–2019 годы) зарплаты в бюджетном секторе, где предположительно меньше доля населения со сбережениями, индексировались лучше, чем зарплаты частного сектора, а доходы беднейших слоев населения росли быстрее, чем в остальных группах, что должно было снижать их инфляционные ожидания. Наконец, представление о наличии сбережений в РФ только в высокодоходных группах очень упрощено — практически на уровне расхожих представлений о более высокой инфляции для низкодоходных групп. К тому же в базу «инФОМ» вряд ли массово попадают данные опросов владельцев крупных сбережений, формирующих значимую долю депозитов в банковской системе. Есть аргументация и в противоположную сторону — так, наличие «подушки безопасности» в домохозяйстве делает его предположения о будущем менее пессимистичными. ЦБ приводит лишь одно из возможных предположений на этот счет: домохозяйства со сбережениями «формируют более рациональные инфляционные ожидания», поскольку, по расчетам экономистов Банка России, амплитуда их колебаний ниже.

Дмитрий Бутрин