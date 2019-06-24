Губернатор выступил против высоток на набережной в центре Воронежа

В ходе выездного совещания по вопросу развития территории Петровского острова в центре Воронежа 24 июня, глава региона Александр Гусев поделился своим взглядом на перспективную застройку набережной. «Это точно не должна быть замурованная в плитку территория. Здесь должна быть жизнь. Но жизнь вне жилых помещений,- заявил господин Гусев. - Жилья здесь быть не должно и не будет. С концепцией спешить не станем, хотя хотелось бы в конце года ее получить. Почему мы сегодня говорили о том, чтобы изменить функциональное назначение земельных участков, которые здесь есть? Потому что несколько участков находятся в зоне Ж7, где можно строить высотное жилье. Вот это нужно сейчас зарубить на корню. Здесь жилья не будет». Как уточнили в облправительстве, решение о переводе земли под набережной в статус общественно-деловой и рекреационной «будет исполнено в ближайшее время».

Напомним, что в центре Воронежа находятся около 50 га намывных территорий, о собственности 28,5 га из них продолжается спор в арбитражном суде. Участвовавшее более 10 лет назад в формировании этого участка местное ООО «Агентство реконструкции и развития» (сегодня контролируется бизнесменом Николаем Улановым) планировало оформить намытую землю в собственность и создать на ней комплекс жилых, торговых и рекреационных зданий. Но в январе 2014 года право на участок смог зарегистрировать областной департамент имущественных и земельных отношений, а компания решила отстаивать свои инвестиции в судах.

Также на совещании была презентована концепция историко-культурного тематического парка «Петровский остров» - уменьшенной копии Воронежской крепости Х VII века, построек, реконструирующих образ города ХVII – ХVIII веков – домов, ремесленных лавок, трактиров, а также пристани и верфи. В центре острова, согласно концепции, может быть размещена площадь и двухэтажное здание Цейхгауза с музеем, конференц-залами, административными помещениями. Связать остров с набережной предложено через понтонный мост. «Нам нужен более реалистичный вариант,- оценил презентацию Александр Гусев. - Не просто красивые сооружения, здания, но здесь должна быть жизнь, для чего сюда люди будут приходить. Думаю, что через полтора месяца реально увидеть уже расчеты, сколько это будет ориентировочно стоить, и более реалистичную картинку того, что мы в итоге получим. Торги, проектирование – это, наверно, до марта-апреля будущего года. Надеюсь, что мы в 2020-м уже выйдем сюда на площадку с проектом. Это знаковое место, его нельзя испортить какими-то очень бюджетными решениями. Мы должны посмотреть на 50 лет вперед и не поскупиться, сделать правильно». Как отметили в облправительстве, департамент имущественных и земельных отношений региона завершает процедуру постановки на кадастровый учет Петровского острова, а также Острова любви и острова Максима Горького.

О том, какие перспективы для Петровской набережной представили российские архитекторы, в материале “Ъ-Черноземье” «Зодчие прозрели».

Андрей Цветков