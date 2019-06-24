Билл Гейтс назвал свою «величайшую ошибку» стоимостью в $400 млрд

Во время своего выступления, организованного венучрным фондом Village Global, основатель Microsoft Билл Гейтс назвал свою главную ошибку, совершенную в качестве руководителя компании. По словам миллиардера именно Microsoft, а не Google, должен был создать альтернативное iOS Apple программное обеспечение для смартфонов.

«Величайшая моя ошибка — это плохое руководство, которое не позволило Microsoft стать тем, чем является Android, — стандартной платформой для смартфонов не от Apple»,— заявил второй богатейший человек планеты.

По словам господина Гейтса, его ошибка стоила корпорации «$400 млрд, которые перешли бы от компании G к компании M».

В 2018 году впервые за 24 года Билл Гейтс уступил звание самого богатого американца по версии Forbes, заняв второе место с состоянием в $97 млрд. Лидером рейтинга стал основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос. Его состояние издание оценило в $160 млрд, что стало новым историческим рекордом. Предыдущий рекорда был установлен в 1999 году господином Гейтсом и составил $100 млрд ($149 млрд на сегодняшний день с учетом инфляции).

О главных трендах современности по версии Билла Гейтса и Массачусетского технологического института читайте в материале “Ъ” «10 технологий, которые потрясут мир — 2019».