Rambler Group проведет IPO через два-три года

Rambler Group планирует провести IPO в течение ближайших двух-трех лет. «У нас есть такой план, я бы даже сказал, что это план А для компании — через два-три года стать публичной, к тому моменту увеличившись до размеров, достойных хорошего размещения»,— сообщил РБК гендиректор компании Рафаэль Абрамян.

Площадка для публичного размещения акций пока не определена. С учетом высоких темпов роста компании (выручка только онлайн-кинотеатра Okko ежегодно удваивается) к моменту IPO компания Rambler Group может стать уже не компанией с маленькой капитализацией (small cap), а нормальной (midcap). «Все, что более $500 млн, это имеет смысл. Планы по выручке не раскрываем, но очевидно, что выручка Okko и EBITDA медийной части Rambler Group — это будет основное»,— указал господин Абрамян.

В апреле стало известно, что Сбербанк инвестирует в Rambler Group и получает в компании 46,5%, столько же остается у Александра Мамута, оставшиеся 7% получает Era Capital Екатерины Лапшиной. В группу вошли: медиахолдинг Rambler & Co. (объединяет сайты Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru и др.), онлайн-кинотеатр Okko, сервисы «Рамблер/касса» и др., а также кинотеатр «Художественный» на Новом Арбате.

Подробнее о сделке Сбербанка и Rambler Group читайте в публикации “Ъ” «Rambler Group сдали в банк».