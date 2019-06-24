Цифровые сервисы идут в бизнес

«Ростелеком» разработал и представил целую серию новых цифровых решений для компаний в сферах торговли, производства, транспорта, финансовых услуг, энергетики и ЖКХ. По словам директора по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком» Владимира Волкова, в основу новой продуктовой линейки легли как собственные разработки оператора, так и продукты, созданные с участием партнеров, например Samsung.



Одним из новых продуктов, рассчитанных на предприятия ритейла, стал сервис видеоаналитики, позволяющий отслеживать активность покупателей и их маршруты движения по магазинам, выявлять наиболее посещаемые зоны торговых точек. На основе полученной информации формируются базы данных, которые помогают владельцам торговых сетей оптимизировать работу персонала, грамотно формировать торговое пространство и выкладку товаров в зависимости от потребности покупателей.

С помощью экранов от «Ростелекома» легко наладить канал коммуникации с покупателями. Предлагаемый оператором цифровой сервис дает возможность идентифицировать посетителя. «Мы можем определить, мужчина это или женщина, возраст человека и в зависимости от этого показывать на экране рекламу, которая ориентирована именно на эту группу потребителей. Подобные сервисы существенно повышают эффективность рекламных кампаний, снижая при этом затраты на их проведение», — уверен Владимир Волков.

Еще одним новшеством в сфере цифровых сервисов для ритейла стали электронные ценники. С их помощью представители торговли могут своевременно информировать покупателей об актуальной стоимости товара и проводить маркетинговые акции. «К примеру, утром, когда покупателей нет, яблоки могут продаваться по акционной стоимости. Для этого нужно изначально задать правильный алгоритм изменения цены. Дальше все будет меняться автоматически», — пояснил господин Волков.

«И третий большой блок — сервис контроля качества. Стационарное устройство, устанавливаемое на рабочем столе, или специальный бейдж, который крепится к форме сотрудника, записывает разговоры и помогает скорректировать процесс общения персонала с клиентами. Мы уже внедрили эту систему на одной из крупных сетей АЗС, и это дало плюс 15% к обороту только из-за того, что сотрудники стали активнее предлагать клиентам кофе, воду и другие сопутствующие товары», — рассказал Владимир Волков.

Кроме того, продукт «Ростелеком. Экраны» уже используется и промышленными предприятиями. Сервис, например, внедрен на производстве, где сотрудники при пересменке должны посмотреть 30-секундный видеоролик, в котором проводится инструктаж и даются указания на рабочий день. «Ростелеком. Экраны» позволяет проконтролировать ознакомление сотрудника с каждым роликом.

В свою очередь директор МФ ОЦО ПАО «Ростелеком» Ольга Юрочкина рассказала, что у компании есть решения, позволяющие на треть сократить затраты на ведение бухгалтерского учета и кадровой работы. По ее словам, проект уже прошел испытания внутри организации и теперь оператор готов предложить его своим клиентам.

«В первую очередь мы предлагаем финансовый аутсорсинг, куда входит бухгалтерский и налоговый учет, отчетность и казначейские операции. Мы можем взять на себя и кадровый учет, и работу по подбору персонала, а также централизованно собирать дебиторскую задолженность. Два месяца нам потребуется на обследование предприятия, на третий месяц сервис может быть запущен. При этом не обязательно передавать нам сразу всю бухгалтерию предприятия, можно начать с одного филиала или подразделения», — пояснила Ольга Юрочкина.

«Ростелеком» меняется. Мы много делаем для того, чтобы перестать ассоциироваться с компанией, предоставляющей традиционные услуги связи. Мы хотим, чтобы наши клиенты смотрели на нас гораздо шире. «Ростелеком» как поставщик услуг для государства готов оказывать те же самые услуги и для бизнеса, адаптируя их под потребности различных отраслей», — подытожил Владимир Волков.