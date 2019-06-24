Чиновники не нашли критериев научно-образовательных центров

Представители регионов презентовали пилотные проекты по созданию научно-образовательных центров (НОЦ) в Минобрнауки РФ. В рамках национального проекта «Наука» эксперимент проходит в Кузбассе, Нижегородской, Тюменской и Белгородской областях, а также в Пермском крае. В течение трех лет, подчеркивают в Минобрнауки, в России должно заработать не менее 15 НОЦ «мирового уровня». Однако критериев, по которым тот или иной НОЦ будет признан соответствующим мировым стандартам, нет.

Создание НОЦ, объединяющих вузы, научные организации и крупные компании, инициировал Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале этого года. Реализация национального проекта «Наука», в рамках которого ведется работа по созданию НОЦ, подразумевает выделение 636 млрд руб. В мае правительство впервые утвердило меры господдержки создания и развития научно-образовательных центров: первые НОЦ займутся селекционно-генетическими исследованиями, «обеспечивающими генетическую независимость РФ», производством биоудобрений для «достижения мировых показателей урожайности», исследованием Арктики и разработкой «технологий роботизированной добычи и транспортировки твердых полезных ископаемых». Партнерами центров уже готовы выступить «Сибур», «УГМК-Агро», ЛУКОЙЛ и «Газпром».

Директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер в Минобрнауки заявил, что при создании НОЦ чиновники столкнулись с невозможностью наладить коммуникацию между научным сообществом и бизнесом.

На объяснения, зачем та или иная группа ученых должна взаимодействовать с крупными предприятиями, заключать соглашения и договариваться о результатах интеллектуальной деятельности к конкретному сроку, ушло полгода: «Мы с декабря проводим стратегические сессии, чтобы научные и деловые круги нашего региона друг друга слышали одинаково,— рассказал “Ъ” господин Райдер после выступления на коллегии.— Результат — 17 соглашений, в рамках которых каждый участник подписывается за конкретные обязательства в виде продукта или технологий. Принципиальной трудностью для нас стала способность к рефлексии. Каждый исследователь, каждый ученый, каждый держатель авторской школы преисполнен уверенности, что его разработки — самые прорывные. Но на деле оказывается, что далеко не всегда те или иные направления изыскательских работ, исследования действительно котируются или имеют претензию на разработки мирового уровня».

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин в ходе заседании коллегии задал министру науки и высшего образования РФ Михаилу Котюкову вопрос о критериях, по которым НОЦ будет признан самым передовым в мире. Господин Котюков признал, что критериев для российских НОЦ нет, определять их придется «в каждом конкретном случае»: «Такой практики в мире, как вы понимаете, нет. Мы должны понимать, чего мы хотим добиться». «Нам не вывеска важна, мы хотим, чтобы идеи научные и экономическая жизнь очень тесно друг с другом жили,— уточнил он.— И чтобы в результате этого студенты выпускались с правильными актуальными знаниями».

По словам замгубернатора Кемеровской области Елены Пахомовой, представителям всех пяти пилотных территорий крайне необходимы «дорожная карта» или регулярные встречи, «чтобы ко всем применялись общие подходы». На этих встречах будут также сотрудники управляющих и наблюдательных советов — может быть, по два-три человека от региона, чтобы мы собирались и проговаривали, может быть, по показателям, которые касаются всех,— рассказала “Ъ” госпожа Пархоменко.— У нас сильная сторона — добыча и переработка твердых полезных ископаемых, у кого-то — сельское хозяйство, но все равно подходы могут быть общими».

В ходе заседания коллегии министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков также отметил, что предположительно в августе состоится публичная защита всех пяти пилотных НОЦ.

Кто именно будет презентовать центры, министр не уточнил, однако не исключено, что глобальной презентацией займутся лично губернаторы. Как ранее сообщал “Ъ”, для глав регионов создание и запуск НОЦ являются своеобразным экзаменом на профпригодность.

Мария Старикова