Встреча Патрушева и Болтона продлилась полтора часа

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев встретился с помощником президента США Джоном Болтоном в Иерусалиме. Переговоры прошли за закрытыми от прессы дверями и продлились около полутора часов.

Как передает ТАСС, перед встречей политики не давали журналистам никаких комментариев, но позволили сделать несколько совместных снимков. До встречи с Джоном Болтоном господин Патрушев беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями»,— сообщил журналистам пресс-секретарь господина Патрушева Евгений Аношин. По его словам, также по инициативе американской стороны была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле.

Во вторник, 25 июня, также запланированы трехсторонние переговоры Николая Патрушева с господином Болтоном и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.