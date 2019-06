Италия станет хозяйкой зимней Олимпиады в 2026 году

По результатам голосования, прошедшего в Лозанне в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК), зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо. Итальянская заявка набрала 47 голосов против 34, отданных за Стокгольм.

