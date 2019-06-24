Италия станет хозяйкой зимней Олимпиады в 2026 году

По результатам голосования, прошедшего в Лозанне в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК), зимние Олимпийские игры в 2026 году пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо. Итальянская заявка набрала 47 голосов против 34, отданных за Стокгольм.

«Наши поздравления Милану и Кортина-д`Ампеццо. Мы надеемся на выдающиеся и продуманные зимние Олимпийские игры в стране с богатыми традициями зимних видов спорта. Страсть и знание итальянских болельщиков вместе с опытными организаторами создадут прекрасную атмосферу для сильнейших спортсменов мира»,— заявил президент МОК Томас Бах по итогам голосования.

Италия станет хозяйкой Олимпийских игр в четвертый раз. Первые игры прошли в 1956 году именно в Кортина-д`Ампеццо. В 1960 году Рим стал местом проведения летних Олимпийских игр, а Турин в 2006 году — зимних.

От России в голосовании МОК за место проведения зимней Олимпиады в 2026 году голосовали двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Ближайшие зимние Олимпийские игры пройдут в 2022 году в китайском Пекине.

О введении новых дисциплин в программу зимней Олимпиады читайте в материале “Ъ” «МОК изменил программу зимних Игр-2022 в Пекине».