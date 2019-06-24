В Ростове-на-Дону за взятку оштрафовали бывшего капитана порта

Экс-капитан морского порта Ростов-на-Дону Ростовского филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Администрация морских портов Азовского моря» Андрей Иовлев признан виновным в получении взятки (ч. 5 п. «в» ст. 290 УК РФ) и оштрафован на 3 млн руб., сообщили “Ъ” в Кировском районном суде Ростова. По словам представителя суда, приговор по делу капитана огласили в минувшую пятницу, но его мотивировочная часть еще не готова.

По информации “Ъ”, на процессе в прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому восемь лет лишения свободы, а его защита ходатайствовала об оправдании. «Иовлев не отрицал факт передачи ему денег руководителем астраханской судоходной компании, однако он говорил о провокации со стороны предпринимателя»,— уточнила “Ъ” адвокат Ольга Селихова.

По мнению защитника, судовладелец организовал провокацию в отместку за то, что капитан возмутился нарушением компанией техники безопасности и потребовал покинуть порт, поскольку почти полгода шесть ее танкеров находились в отстойнике порта не мытыми от мазута. К тому же на судах велись сварочные работы, а с началом навигации одному танкеру был закрыт выход из порта, потому что в его днище была обнаружена дыра, рассказала госпожа Селихова.

По версии следствия, 6 мая 2018 года капитан морского порта Андрей Иовлев, получил взятку в 1 млн руб. от директора судоходной компании, якобы пообещав ему за это не мешать в работе и не взыскивать с компании штрафы за нарушения. Андрей Иовлев был задержан в ростовском кафе спецслужбами после передачи денег, директор компании стал главным свидетелем обвинения. На протяжении предварительного и судебного следствий Андрей Иовлев находился в следственном изоляторе.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону