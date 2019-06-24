На Васильевском острове могут открыть новую пешеходную зону

В ходе рабочего визита в Василеостровский район врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил отвести для пеших прогулок Волжский переулок. Таким образом, пространство рядом с недавно реконструированным Василеостровским рынком может быть полностью закрыто для автомобильного транспорта.

Также господин Беглов попросил уделить особое внимание защите интересов местных фермеров: для них на Василеостровском рынке будут зарезервированы 10 бесплатных прилавков.

Напомним, что с 14 июня рынок работает в тестовом режиме, в ближайшем будущем на его территории планируется организовать гастрономическое пространство.